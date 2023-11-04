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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

15 نوفمبر الفرصة الأخيرة للتقديم.. تعرف علي شروط وتفاصيل شقق الحجز الفوري

شقق الحجز الفوري
شقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة

ينشر"موقع صدي البلد" تقريرا عن جميع تفاصيل شقق الطرح الأول لشقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة، والتي تطرحها وزاره الاسكان بمشروعات شقق جنة و سكن مصر والإسكان المتميز، والتي يستمر التقديم عليها حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.

وتطرح الوزارة الشقق فى عدد من المدن الجديدة وخريطتها كالتالي:

-مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

 -المنصورة الجديدة 288 شقة.

 -مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

 -غرب قنا 144 شقة.

 -ملوي الجديدة 148 شقة.

والشقق المطروحة بطريقة الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

 

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تشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة

وتم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات المواطنين الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

شروط التقديم:-

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

 - ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

-شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقًا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

شقق الحجز الفوري المدن الجديدة افتتاح مدينة المنصورة الجديدة مدينة ناصر رشيد الجديدة

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