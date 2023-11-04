وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا غدا لبحث تطورات الأوضاع في غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها أن زيارة بلينكن إلى تركيا، في إطار جولة في الشرق الأوسط لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

ويتواجد وزير الخارجية الأمريكي في الأردن، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع عدد من وزراء الخارجية العربية وممثل منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة عمان.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أهمية عدم امتداد الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي و حركة حماس إلى أي مكان آخر.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المسعورة على قطاع ‎غزة، مضيفا خلال لقائه بنطيره الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان، على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد الصفدي، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة للقطاع، وضمان حماية المدنيين.

والتقى الصفدي وبلينكن، قبيل انعقاد الاجتماع المشترك مع وزراء الخارجية العرب وممثل منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمان.

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود الهادفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

ويضم الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية، وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتسعى المجموعة العربية للتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجو الجنسية.