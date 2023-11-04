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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة من العريش: 60% من الجرحى كانت لأطفال ونساء

وزير الصحة في المؤتمر
وزير الصحة في المؤتمر الصحفي بالعريش

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن الفرق الطبية المصرية متواجدة بكثافة في مستشفيات محافظة شمال سيناء منذ أكثر من 20 يوما، استعدادا لتقديم الخدمات الطبية للجرحى الفلسطينيين.

60 % أطفال

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الإصابات التي تم استقبالها  من قطاع غزة معظمها حالات خطيرة ، وما لا يقل عن 60% من هذه الإصابات كانت لأطفال ونساء، بعضهم فقد أطرافه، بالإضافة إلى إصابات بشظايا في المخ، والعيون، والرئة.

 

وقال وزير الصحة والسكان، إن مصر تستقبل يوميا ما بين 40 إلى 50 حالة إصابة من الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا قدرة مصر على استيعاب أضعاف الحالات التي تصل كل يوم.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن مستشفيات محافظة شمال سيناء على أعلى مستوى من الاستعداد والتجهيزات، ويتم تحويل حالات إلى مستشفيات بورسعيد، والإسماعيلية، والقاهرة، حسب الاحتياج، موجها الشكر لجميع الأطقم الطبية المشاركة في استقبال وعلاج الأشقاء الفلسطينيين، الذين كانوا على مستوى الحدث.

وتابع الوزير أن ما يمر به الأشقاء الفلسطينيين من من أثر نفسي لا يقل أهمية وخطورة عن إصاباتهم الجسدية، لذا فإن التأهيل النفسي يبدأ منذ اللحظة الأولى من استقبالهم في معبر رفح، منوها إلى عدم وجود احتياج فعلي لمستشفى ميداني، في الوقت الحالي.

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وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يزوران الجرحى الفلسطينيين في مستشفى بئر العبد

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