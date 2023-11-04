عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: استمرار اسرائيل في استهداف الفلسطينيين بالتهجير أو القتل ليس دفاعا عن النفس

صدى البلد

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر تجدد رفضها تصفية القضية الفلسطينية من قبل اسرائيل بتهجير الفلسطينيين من اراضيهم

وقال شكري في المؤتمر الصحفي على هامش اجتماع وزراء المجموعة العربية التنسيقي من أجل غزة في العاصمة عمان بمشاركة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين، طالبت بايقاف اطلاق النار دون شروط وادخال المساعدات الانسانية مشددا على ان استمرار اسرائيل في اطلاق النار واستهداف الفلسطينيين بالتهجير أو القتل لا يمكن ان يكون دفاعا عن النفس.

وأكد وزير الخارجية ان الدم الفلسطيني ليس أقل من نظيره على مستوى العالم مشددا على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة

وقال شكري إنه اوضح الرؤية المصرية والتي تتوافق مع رؤية اشقائها العرب بشأن القضية  الفلسطينية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

موضوعات متعلقة

شكري يشارك في اجتماع وزاري تنسيقي عربي بعمان من أجل غزة.. صور

الخارجية : ضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين في غزة

شكري لنظيره البريطاني: مصر لا تتحمل مسؤولية إعاقة دخول المساعدات وخروج الرعايا من غزة

قبل كلمته بمجلس الأمن|شكري يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب في نيويورك

شكري يبحث مع نظيرته الهولندية سبل إنهاء التصعيد بغزة والبناء على قمة القاهرة للسلام

تطوير المشروعات القائمة بين مصر وإريتريا لتحقيق التنمية المشتركة

شكري: الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير.. ويجب تكاتف الجهود لوقف الحرب

اتصالات مستمرة.. مصر تجري مشاورات مع ألمانيا لاحتواء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ترشيحاتنا

إسرائيل تتوعد قائد حماس: سنصل إليه ونقضي عليه

سيدة تبكي بحرقة من سوء أخلاق زوجها: بيقفل عليا باب الشقة

سهرة لـ "وش الفجر"| حكاية تمرد ثلاثي الزمالك.. ومفاجأة من “كاف” للقلعة البيضاء الموسم المقبل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كأنه زوجته ..مسن يعتدي على صغير ويفقده عذريته

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ