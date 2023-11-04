شكري: استمرار اسرائيل في استهداف الفلسطينيين بالتهجير أو القتل ليس دفاعا عن النفس

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر تجدد رفضها تصفية القضية الفلسطينية من قبل اسرائيل بتهجير الفلسطينيين من اراضيهم

وقال شكري في المؤتمر الصحفي على هامش اجتماع وزراء المجموعة العربية التنسيقي من أجل غزة في العاصمة عمان بمشاركة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين، طالبت بايقاف اطلاق النار دون شروط وادخال المساعدات الانسانية مشددا على ان استمرار اسرائيل في اطلاق النار واستهداف الفلسطينيين بالتهجير أو القتل لا يمكن ان يكون دفاعا عن النفس.

وأكد وزير الخارجية ان الدم الفلسطيني ليس أقل من نظيره على مستوى العالم مشددا على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة

وقال شكري إنه اوضح الرؤية المصرية والتي تتوافق مع رؤية اشقائها العرب بشأن القضية الفلسطينية.