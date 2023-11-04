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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صدام ناري بين منافسي الأهلي بمونديال الأندية.. من يحرز لقب كوبا ليبرتادوريس؟

صدى البلد

استاد ماراكانا التاريخي في البرازيل، يخطف أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، في العاشرة مساء؛ لاحتضانه اللقاء المرتقب الذي يجمع بوكا جونيورز الأرجنتيني، وفلومينينسي البرازيلي، في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، البطولة الأهم والأشهر في قارة أمريكا الجنوبية؛ لتحديد صاحب المقعد الأخير في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية ديسمبر 2023.

بوكا جونيورز الأرجنتيني

ويخوض بوكا جونيورز نهائي البطولة، للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، خاصة أنه سبق له إحراز اللقب 6 مرات، وحل ثانيا في 5 نسخ، ويطمح الفريق حاليا إلى الفوز باللقب السابع؛ لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، والمسجل باسم اندبندنتي الأرجنتيني برصيد 7 ألقاب.

ويأمل بوكا جونيورز الذي كان آخر فريق غير برازيلي يظهر في نهائي البطولة من خلال نسخة 2019، عندما خسر أمام فلامنجو في إنهاء السيطرة البرازيلية على اللقب، والعودة بكأس ليبرتادوريس إلى الأرجنتين للمرة الأولى منذ نسخة 2018، التي فاز فيها ريفر بليت باللقب على حساب بوكا جونيورز بالذات، في نهائي أرجنتيني خالص للبطولة.

فلومينينسي البرازيلي

ويبحث فلومينينسي البرازيلي، عن تحقيق أول لقب قاري له في تاريخه، والذي وصل في عام 2008 لنهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، وخسر النهائي أمام  ليجا دي كيتو الإكوادوري بضربات الترجيح بنتيجة 3-1.

وكان فلومينينسي البرازيلي، فاز في نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس على مواطنه إنترناسيونال بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدا مع عملاق الأرجنتين بوكا جونيورز في النهائي الكبير.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2023 النادي الأهلي فى طريق بطل أمريكا الجنوبية، والذي سيكون بوكا جونيورز الأرجنتيني، أو فلومينينسي البرازيلي، حال تخطي الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلي مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنصرم.

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