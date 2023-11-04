وزير الخارجية اللبناني الأسبق: مصر دائما حريصة على الوقوف بجانبنا| فيديو

علق السفير عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، على زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى مصر.

وقال السفير عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هذه الزيارة تأتي في وقت حساس للغاية، خاصة ما يجري في فلسطين وقطاع غزة، وما يجري على الحدود اللبنانية الفلسطينية من اشتباكات".

وأضاف: "هذه الزيارة لها أهميتها من حيث أن العلاقات التي تربط لبنان بمصر، وهي علاقات متينة ومتجذرة وتاريخية"، لافتا إلى أن: "لقاء رئيس الحكومة اللبنانية والرئيس السيسي، تناول الشأن الفلسطيني، والشأن اللبناني، وضرورة العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأكد أن: "مصر دائما كانت حريصة أن تقف إلى جانب لبنان، وحريصة على أن تقدم ما باستطاعتها؛ من أجل مساعدة لبنان، خاصة في الظروف التي مر بها في السابق، فكانت مصر دائما إلى جانب الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني".