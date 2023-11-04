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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يوجه رسالة مباشرة إلى زعيم حزب الله بشأن مصير لبنان

حسن نصرالله
حسن نصرالله

قال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف جالانت، مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مهتم بالدخول في حرب مع حزب الله ولكنه مستعد لأي مهمة.

واستعرض جالانت خلال تقييمه للوضع على الحدود اللبنانية، العمليات الدفاعية في منطقة الحدود الشمالية والاستيطان، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

ووصل جالانت اليوم السبت لتقييم الوضع في مقر الفرقة 146 ووجه رسالة مباشرة إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله عقب خطابه أمس: "خطأ السنوار دمر مصير حماس وغزة. إذا أخطأ نصر الله فسوف يدمر مصير لبنان".

وأشار جالانت إلى الوضع المتوتر في القطاع الشمالي وقال "نحن في موقف دفاعي في الشمال ونهاجم بكل قوة في قطاع غزة، هذه هي أولويتنا". وأضاف: "القوات الجوية تحافظ على قوتها القصوى ضد حزب الله".

وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله الحدود اللبنانية

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