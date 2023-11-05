أمير هشام يفجر مفاجأة: جروس وافق على تدريب الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك تواصلا حدث بين إدارة نادي الزمالك والسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق، لتولي المهمة الفنية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المدير الفني أبدى موافقته وطلب الحصول على مباريات الفريق الأخير، وهناك تهاون في تخفيض راتبه وسوف يتابع مباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر".

وأضاف أمير هشام: "جروس استفسر عن المسؤولين في الوقت الحالي، خاصةً أنه كان لديه مشاكل مع مرتضى منصور الرئيس السابق، وتم طمأنته، والمدير الفني حال حضوره سوف يتواجد بجهازه الفني بالكامل".