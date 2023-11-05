بالمجان.. عيادات متنقلة والكشف على 1926 مواطنا بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية المرابعين بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٩٢٦ مواطن .

تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٢٢ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٧٦ تحليل معملى وفحص ١٨ حالة بالأشعة و ٦٢حالة أخرى بالسونار.