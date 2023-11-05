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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد واقعة ترك معسكر الفريق.. علاء عبد العال يهاجم لاعبي الزمالك

صدى البلد

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات علاء عبد العال  المدير الفني لنادي الجونة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و نشر مجدي عبد الغني فيديو لتصريحات علاء عبد العال و علق قائلا : علاء عبد العال يهاجم لاعبي الزمالك بعد واقعة ترك معسكر الفريق قبل مباراة نادي زد،  ويصف بلحاج ببديل عبد الله السعيد.. ويكشف استعداداته لمواجهة الأهلي المقبلة.

وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في المركز الخامس، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.

 

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