ندوة بسيناء بعنوان أسس التربية السليمة وأهمية دور المرأة

نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ندوة تثقيفية تحت عنوان " أسس التربية السليمة وأهمية دور الأم " ، بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء أن الندوة جاءت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وذلك فى اطار الاهتمام الرئاسى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للحد من الزيادة السكانية

الزواج المبكر :

وأشارت أسماء سلامة مدير الوحدة الفرعية للسكان بمجلس ومدينة الشيخ زويد، ان الندوة ناقشت عددا من القضايا التى تهم المرأة كالطلاق ، الزواج المبكر ، الصحة الانجابية ، زواج القاصرات ، ختان الإناث ، البطالة ، الإدمان ، اختيار شريك الحياة ، التفاهم الأسرى وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وبدورها أضافت ريم على يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، ان الندوة عقدت في إطار خطة العمل لحل القضية السكانية بإرشادات الدكتور فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية من خلال رصد ، تحليل المشكلات المجتمعية كما تم وضع آليات ، تدخلات مختلفة لحلها .



ولفت خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان بالمحافظة ان محافظة شمال سيناء تولى اهتمام كبير بالمرأة ودورها الفاعل بالمجتمع

وأضاف عبدالحليم، ان الندوة عقدت بديوان عام مجلس مدينة الشيخ زويد تحت اشراف صالح عبد الرحمن رئيس المدينة وحاضر فيها الشيخ ابراهيم محمود مفتش بالاوقاف ، مبارك راشد رئيس قسم التعليم الثانوى بالادارة التعليمية بالشيخ زويد بحضور اعضاء، محمد صالح معلم بمدرسة الشيخ زويد الثانوية، و اعضاء حدة السكان الفرعية بالمدينة" ايمن سليمان ، صالح محمد" ، بالاضافة الى عدد كبير من الشباب من الجنسين .