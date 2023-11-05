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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: أطالب بدعم محدودي الدخل حال فرض ضريبة الكربون

النائب نبيل دعبس
النائب نبيل دعبس

أكد  الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ان تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون له أهمية كبري ليس فقط علي المستوي المحلي او الإقليمي بل له أهمية  عالميه خاصة وان هناك تقارير دولية صادرة عن المدير المالي للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، يؤكد التقرير ان هناك  50 دولة علي مستوي العالم تفرض  ضريبة علي سوق الكربون وان هناك  20 دولة تدرس الدخول في هذا المجال وستفرض ضريبة أيضا علي هذا السوق.

 

وأضاف دعبس في كلمة له امام الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.  

 

وأضاف أنه لابد من العمل علي قيام الدولة بدعم  محدودي الدخل في حالة فرض تلك الضريبة لأنها سوف تؤثر علي ارتفاع بعض الأسعار لبعض المنتجات، واعترف دعبس بأن فرض تلك  الضريبة ستعمل علي زيادة  الدخل القومي ولكنها هتأثر علي المواطن محدودي الدخل.          

وقال دعبس إنه مع فرض الضريبة علي سوق الكربون وكافة الصناعات الملوثة للبيئة ولكن علي ان يتم تطبيق القانون في حال إقرار الضريبة علي مراحل وان يكون هناك مرحلة انتقالية وان يكون تطبيقه بالتدريج  كما يحدث في كافة دول العالم  وهو ما حصل في إنجلترا  عندما صدر قانون بإلغاء صناعة السيارات والتي تعمل  بالبنزين حيث يتم تطبيق القانون بعد مرحلة انتقالية وبالتدريج  خاصة وان فرض تلك الضريبة  هترفع الأسعار.


ومن جهة أخري اتفق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مع كلمة دعبس وعقب رئيس المجلس قائلا ان  الدول الغربية وبعض الدول الغنية تقوم بالعمل علي توطين الصناعات الملوثة للبيئة وخاصة الاسمنت بالدول الفقيرة والنامية لذلك أنا مع الدكتور نبيل دعبس فيما طرحه من فرض ضريبة علي سوق الكربون وفرض ضريبة علي الصناعات الملوثة للبيئة.

ضريبة الكربون مجلس الشيوخ لجنة التعليم والبحث العلمي نبيل دعبس الدكتور نبيل دعبس

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