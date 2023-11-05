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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ يعترض على محاولة بعض النواب الخروج عن «دراسة سوق الكربون»

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ

اعترض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على محاولة بعض النواب الخروج عن موضوع الجلسة والمتعلق بدراسة عن سوق الكربون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حينما أثار النائب ياسر الهضيبي، عضو المجلس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أزمة انتشار وتراكم القمامة.

وتدخل رئيس المجلس بالمقاطعة، قائلا: “هذا ليس له علاقة بالكربون”، ليرد الهضيبي قائلا: "سيادتك قبل ما تكون رئيس المجلس سيادتك نائب".

وقال رئيس المجلس: "على استعداد لمناقشة أي موضوع، لكن لو فتحنا المجال لمثل هذه الأمور نخرج عن المسار الخاص بموضوع الجلسة، من الممكن عمل موضوع خاص بهذه الأزمة لتأتي وزارة البيئة جاهزة بالرد والبحث ونتخذ جميع وسائل الرقابة في حينها".

وأبدى رئيس الشيوخ اعتراضه على ما ذكره النائب ياسر الهضيبي، بشأن دعمه للحكومة، قائلا: "إياكم والسم في العسل".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "حديثك مغلف بشيء غير مقبول وكأني منبرٍ للدفاع عن الحكومة، ما أقوم به هو الدفاع عن موضوع تتم مناقشته وفقا لجدول الجلسة".

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ النواب سوق الكربون القمامة

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