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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة مؤسسة أبو العينين..التحالف الوطني للعمل الأهلي يواصل إمداداته ضمن القافلة الثانية الإغاثية لأهالي فلسطين

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مؤسسة أبوالعينين للعمل الخيري، لليوم الثاني على التوالي، إرسال  القاطرة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية و175 طن مياه بجانب ما يزيد على 14 طنا من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء  الحرب  التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

يشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني وهي ( مؤسسة مصر الخير - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة أبو العينين الخيرية – مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية - جمعية الاورمان - بنك الشفاء - مجلس الشباب المصري - مؤسسة اهل مصر ) فضلاً عن المشاركة الاولى لمؤسسة الجود التي ساهمت بــ 3 شاحنات من القافلة.

وتستمر كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم في اطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية دعمًا لأهالي غزة.

وفي السياق ذاته، يندد التحالف بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديدا مباشرا على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة احداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، بدأت أمس السبت و تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات بواقع 50 قاطرة يومياً وبدون حد أقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والاغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين .

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