حماة الوطن: يجب محاكمة حكومة نتنياهو دوليًا.. والتضافر مع مصر لإنهاء المجـازر الإسرائيلية

قال الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن حكومة الاحتلال لم تترك جريمة دولية إلا وارتكبتها ضد الفلسطينين، داعيًا إلى ضرورة تدويل القضية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم كجرائم حرب، وإنهاء المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأضاف العطيفي، في بيان له اليوم، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، والتي طرح خلالها إسقاط قنبلة نووية على القطاع كأحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، يجب التعاطي معها دوليًا، في ظل حكومة متطرفة لن تتوان عن جرائم حربها، مستنكرا وبشدة الموقف الدولي من هذه التصريحات التي حال تنفيذها ستنال من المنطقة جميعها.

وحذر أمين تنظيم حزب حماة الوطن، من تأثير تصرفات الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة على دول الشرق الأوسط جميعها، داعيًا لضرورة العمل مع الدولة المصرية لإنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، وإنهاء الشرعية الدولية التي تتحرك بها الحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب.