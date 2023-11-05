عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. رفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة بالشوارع والميادين

حملات نظافة
حملات نظافة

 استمرت أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة ورفع كفاءة الزراعات بالشاطئ وبالشوارع والميادين بمدينة جمصه  التابعة لمحافظة الدقهلية وكافة قطاعات العمل بالمدينة.

أوضح احمد حمدي رئيس مدينة جمصه أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد استمر العمل بقطاع تحسين البيئة من خلال رفع كفاءة المسطحات الخضراء وقص وتقليم الشجر والنخل وتم متابعه اعمال رفع النظافة في المدينة من خلال رفع القمامه والمخلفات الصلبه حيث بلغ ماتم رفعه ثلاثون طن وتم متابعة رش وتعقيم المساجد لمنع انتشار الامراض.

وأكد المحافظ على متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين وجهود الوحدات المحلية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

FB_IMG_1699195488315
FB_IMG_1699195488315
FB_IMG_1699195486042
FB_IMG_1699195486042
FB_IMG_1699195483699
FB_IMG_1699195483699
FB_IMG_1699195480268
FB_IMG_1699195480268
الخدمات المقدمة للمواطنين رفع كفاءة الشوارع مسطحات الخضراء مدينة جمصه محافظة الدقهلية نتشار الأمراض مستوى النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يطالب كافة أعضاء لجنة حماية الطفل بالتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة

جامعة المنصورة تكرم أبنائها المتفوقين رياضيا على مستوى العالم وأفريقيا

لمرورها بأزمة نفسية.. طالبة تنهي حياتها بإحدى قرى الدقهلية

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالدقهلية

العثور على جثة سيدة داخل منزلها بأحد مراكز الدقهلية

صحة الدقهلية تنظم دورة تدريبية لتفعيل أنشطة عيادات صديقة للشباب والمراهقين

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التنمية المحلية لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات متنوعة

مصرع شخصين في حادث تصادم بالدقهلية

ترشيحاتنا

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

بيان عاجل من أمريكا بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة

سكنك مبقيش حلم.. إمتلك شقتك وقسط علي 20 سنة وادفع بالتمويل العقاري

القصة الكاملة لهجوم بيومي فؤاد على محمد سلام وحقيقه طرده من المسرحية

حملة بشعار الصليب المقلوب| حرب شنعاء ضد المطاعم المؤيدة لإسرائيل في أمريكا.. والخسائر بالملايين

رايحة على المقبرة.. سؤال يكسر القلب لطفلة خرجت من تحت أنقاض غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الأنيق.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

حذاء غريب.. جورجينا تثير الجدل بصورتها الأخيرة| شاهد

فيديو

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ