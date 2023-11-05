الدقهلية .. رفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة بالشوارع والميادين

استمرت أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة ورفع كفاءة الزراعات بالشاطئ وبالشوارع والميادين بمدينة جمصه التابعة لمحافظة الدقهلية وكافة قطاعات العمل بالمدينة.

أوضح احمد حمدي رئيس مدينة جمصه أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد استمر العمل بقطاع تحسين البيئة من خلال رفع كفاءة المسطحات الخضراء وقص وتقليم الشجر والنخل وتم متابعه اعمال رفع النظافة في المدينة من خلال رفع القمامه والمخلفات الصلبه حيث بلغ ماتم رفعه ثلاثون طن وتم متابعة رش وتعقيم المساجد لمنع انتشار الامراض.

وأكد المحافظ على متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين وجهود الوحدات المحلية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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