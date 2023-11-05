ننشر تشكيل الحملة الانتخابية لحازم عمر بالقاهرة

أعلنت حمله المهندس حازم عمر المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ورئيس حزب الشعب الجمهوري عن التشكيل الرسمي للحملة بمحافظة القاهرة.

اختيار خالد الباشا منسق الحملة بالمحافظة

حيث تم اختيار خالد الباشا منسق الحملة بالمحافظة و محمد بهنس المسئول الإعلامي للحملة بالمحافظة و فرج عبد المقصود المسئول القانوني للحملة بالمحافظة.

وتتكون هيئة مكتب الحملة من كلاً من "عصام الخولي ونبيل شنودة ومنصور رضوان وشريف عبد الرازق ومحكد عبد الحميد وعبد الفتاح عبد الرازق وتامر عنتر وداليا جابر ومحمد عبد الستار ومختار طلعت ومحمد السيد عبد الستار وفرج عبد الرازق .

وكان المهندس حازم عمر قد أعلن في مؤتمر صحفي منذ عدة أيام عن ملامح برنامجه الانتخابي والذي يتكون من عدة أهداف منها دعم الأحزاب والتداول السلمي للسلطة.

كما التقى المرشح الرئاسي خلال الأيام الماضية بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسفير الايطالى بالقاهرة ووفد من كتلة الحوار لعرض برنامجه الانتخابي.