سمير فرج: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري .. وإسرائيل تتعنت في دخول المساعدة

قال الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إن المعبر المصري مفتوح والجانب المغلق من جانب إسرائيل.



وأوضح سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" مصر لما تتأخر في تقديم الدعم والمساعدات للاخوة الاشقاء وجميع المستشفيات المصري بشمال سيناء وبورسعيد تستقبل المصابين.

وأضاف،:" تنمني ان تنجح القمة العربية المقبلة في تقديم حلول تكون فاصلة في قضية غزة وأن يتم التطرق لاعادة إعمار غزة تنمني ذلك".

وأكمل:" لا توجد سلطة فلسطينية واسرائيل تسيطر علي الجانب الآخر من المعبر وتمنع دخول المساعدات لأهالي غزة".