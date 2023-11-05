ممكن يبقى في الأهلي.. تعليق أحمد موسى علي عرض فتوح للبيع

أكد الأعلامي أحمد موسى، أن القرارات الصادرة عن مجلس الزمالك اليوم كانت حاسمة وجريئة، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح بناءً على ما صدر من مجلس الإدارة الحالي.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة الزمالك قامت بتقديم الشكر للمدير الفني أوسوريو ومساعده مدحت عبدالهادي، موضحًا أن مجلس الزمالك أعلن أيضًا إحالة محمد صبحي، حارس المرمى، ومصطفى الزناري للتحقيق.

وأشار موسى إلى وجود الكثير من الحديث حول مفاوضات محتملة بين النادي الأهلي وأحمد فتوح، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، مُلمحًا إلى إمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، معقبا:" كده ممكن يبقي فتوح في الأهلي وارد حدوث ذلك"