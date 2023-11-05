عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممكن يبقى في الأهلي.. تعليق أحمد موسى علي عرض فتوح للبيع

صدى البلد

أكد  الأعلامي أحمد موسى، أن القرارات الصادرة عن مجلس الزمالك اليوم كانت حاسمة وجريئة، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح بناءً على ما صدر من مجلس الإدارة الحالي.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد،  أن إدارة الزمالك قامت بتقديم الشكر للمدير الفني أوسوريو ومساعده مدحت عبدالهادي، موضحًا أن مجلس الزمالك أعلن أيضًا إحالة محمد صبحي، حارس المرمى، ومصطفى الزناري للتحقيق.

وأشار موسى إلى وجود الكثير من الحديث حول مفاوضات محتملة بين النادي الأهلي وأحمد فتوح، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، مُلمحًا إلى إمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، معقبا:" كده ممكن يبقي فتوح في الأهلي وارد حدوث ذلك"

 

أحمد موسى أحمد فتوح الأهلي وأحمد فتوح الزمالك اليوم النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

ترشيحاتنا

مدير الـ CIA يصل إسرائيل ويجتمع مع رئيس الموساد الإسرائيلي

مشجع يقتحم ملعب مباراة ليفربول ولوتون تاون بعلم فلـ سـ طين

سيدة فلسطينية تبكي موجهة رسالة لأبنائها فى غزة: ما كتبه الله سنراه

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة على قطاع غزة

غدا.. النطق بالحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

لا يتوقفون عن الارتجاف..فيديو مأساوي لأطفال غزة بعد خروجهم من تحت الأنقاض

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ