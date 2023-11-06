فى عيد ميلاده..10 صور تجمع خالد سليم وزوجته

حرصت خيرية علي زوجة خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من الصور احتفالا بعيد ميلاد زوجها .







وتتميز زوجة خالد سليم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.















وتعتمد زوجة خالد سليم أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.











ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





واليكم الصور..

IMG_2790

IMG_2789

IMG_2788

IMG_2787

IMG_2786

IMG_2785