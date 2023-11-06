الهلال الأحمر بحوارة: الوضع في غزة مأساوي والمستشفيات تتعطل عن العمل

كشف علي ضميدي منسق الهلال الأحمر في حواره بنابلس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال علي ضميدي في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" الوضع في غزة مأساوي والمجتمع الدولي غير قادر على إيصال المساعدات على قطاع غزة ".

وأضاف علي ضميدي :" المستشفيات في غزة تعطلت وسيارات الإسعاف تعطلت بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل ".

وتابع على ضميدي:" غزة بها أكثر من 10 آلاف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى".

وأكمل علي ضميدي:" الهلال الأحمر الفلسطيني ينسق مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية لكن لا يتم إيصال المساعدات بشكل كافي لقطاع غزة "مضيفا:" إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا مثل الفسفور الأبيض من اجل إبادة أهل غزة ".