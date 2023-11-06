صحف السعودية| المملكة تعلق على التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية.. وبيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الأثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة المدينة

قال المشرف العام على تنمية القطاع الثالث والمشرف على مُلتقى المُشاركة المُجتمعية بنسخته الثانية في منطقة القصيم في السعودية، أحمد بن حكم عسيري، أن المُلتقى يُعد من الملتقيات المهمة على مستوى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويحظى هذا العام برعاية ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود، وتنظيم من أمانة منطقة القصيم.

وأكّد عسيري فيها حرص الوزارة على أن تشمل هذه النُسخة؛ اطلاق نُسخ مشتركة بين القطاع غير الربحي والقطاع الحكومي وأيضاً القطاع الخاص، لما حققه هذا النموذج الثلاثي اليوم من نجاحات كُبرى على مستوى المملكة، منوهاً بدور القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية في أنسنة المُدن، وأننا اليوم لدينا فرصة كبيرة لفتح باب الاستثمار الاجتماعي في هذا القطاع، بما يُحقق تطلعات القيادة برفع الناتج المحلي ورفع مساهمة القطاع غير الربحي فيه.

وأضاف عسيري أن الوزارة عملت خلال هذه النسخة على تنمية القطاع الحضري وتحديداً مجال الحدائق الحضرية وتعزيز دورها في أنسنة المُدن عبر تحويل الحدائق من حدائق صمّاء إلى حدائق تُلبي احتياجات السكّان، بحيث يكون لها دور مؤثر بإشراك مُجتمع الحي ليكونوا فاعلين في تنمية هذه الحدائق، عبر تحويل البرامج المجتمعية داخل هذه الحدائق إلى مبادرات في مجالات الترشيد وجودة الحياة وإلتقاء أهالي الحي، وكل ما يتعلق بالاستثمار الاجتماعي ودور الأسر المُنتجة فيها.

وفي خبر آخر، أعربت اليمن عن إدانتها واستنكارها للتصريحات المتطرفة الصادرة عن أحد أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، أن هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً وتحريضاً على القتل يعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف، داعيةً المجتمع الدولي إلى وضع حد للخطابات العنصرية والتحريضية، والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

صحيفة الوطن

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأثنين، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان، كما لا يستبعد تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على حائل ، القصيم ، سواحل المنطقة الشرقية، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وفي خبر آخر، قفز عدد المتهمين في قضايا الاعتداء على الأشخاص في السعودية 39.35% بين العامين الماضيين، إذ بلغ عدد المتهمين في 2021 نحو 55127 متهما، بينما ارتفع إلى 82135 متهما في 2022، بإجمالي 42800 قضية، وبواقع 117 متهما يوميا، استنادا إلى تقرير رقمي صادر من النيابة العامة.

وبلغت قضايا الاعتداء على الأشخاص في 2021 نحو 42476 قضية، وزادت في 2022 بـ324 قضية بإجمالي 42800 قضية.

ونص القانون على العديد من الإجراءات في حالات الاعتداء على الأشخاص، وفي حال الاعتداء على أي شخص جسديا أو لفظيا، يعاقب المعتدي بعقوبة رادعة تصل للسجن 10 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وكذلك يخضع لعقوبات تعزيزية صادرة من القاضي المسؤول عن القضية.

أما الإجراءات القانونية المتخذة في حالة الاعتداء بالضرب على شخص ما، فتشمل: عقوبة الضرب باليد بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام، هي السجن على أن يكون الاعتداء عمد ما دون النفس، وإذا نتج عنه تعطيل منفعة، أو زوال عضو، أو جزء منهما، أو أي إصابة تصل مدة الشفاء منها إلى ما يزيد عن 15 يوما، فإن لم يتنازل صاحب الحق المعتدى عليه، فإن عقوبة الضرب بالعصا أو بأداة حادة ليست مساوية لعقوبة الضرب بغيرهما؛ لأن الضرب بهما من الممكن أن يؤدي إلى عاهة دائمة، ومن الممكن أن تؤدي إلى الموت، لذلك يستحق عقوبة أقسى كونه يمس حياة الأشخاص ويشكل خطرا عليها، ففي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال والتي يقدرها القاضي المطلع على القضية، وفي بعض الحالات قد يمتد الحكم ليصل إلى الجلد.

صحيفة عكاظ

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وتهدف المرحلة الثانية إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة، بحيث يمكنه التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال «مستثمر زائر» عبر المنصة الوطنية الموحّدة للتأشيرات لوزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهلة، وإتمام معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري من السفارة الرقمية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للمستثمر.

ويستفيد من الخدمة المستثمرون من دول العالم كافة، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ذات تنافسية جاذبة.

وفي خبر آخر، أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: «إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية».