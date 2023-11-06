45 شهيدا وعدد من المفقودين.. حصيلة القصف الإسرائيلي لمنزلين وسط قطاع غزة

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، إن هناك 45 شهيدا وعدد من المفقودين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مدينة طوباس.

وأضافت وسائل الإعلان الفلسطينية، أن الشبان الفلسطينيين يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجبل الشمالي بـ نابلس.

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وتنفذ حملة مداهمات واعتقالات.

وعلى جانب آخر، قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تداهم منزل معروف الرفاعي مسؤول الإعلام في محافظة القدس وتعتقله في بلدة عناتا بـ القدس.

وأضافت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس وتشن حملة اعتقالات واسعة.