افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التجلي الأعظم بسيناء خلال شهرين.. تفاصيل

كشف محمود عمارة مدير مشروع التجلي الأعظم بـ سيناء، آخر مستجدات أعمال التنمية في هذا المشروع العملاق.

وقال محمود عمارة في مداخلة هاتفية في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" الدولة المصرية عكفت على تنمية سانت كاترين ووضعها على رأس خريطة السياحة الدينية في العالم ".

وتابع محمود عمارة :" تم التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والسياحة والآثار والبيئة لتنفيذ مشروع التجلي الأعظم كي يتماشى مع البيئة المحيطة ويوفي بمتطلبات السياحة ".

واكمل محمود عمارة :" قمنا بمراعاة أن يتم تحقيق متطلبات أهالي سانت كاترين وتكون كافة المواد المستخدمة في التطوير من البيئة المحيطة لتحقيق الاستدامة ".

ولفت محمود عمارة :" اشتغلنا على محور تنفيذ بنية أساسية كاملة للمشروع وشبكات صرف وري وكهرباء كما تم تنفيذ شبكة طرق قوية من وإلى سانت كاترين "، مضيفا:" خلال شهرين سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التجلي الأعظم وخلال سنة أخرى سيتم افتتاح المشروع بشكل كامل ".