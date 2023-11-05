وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد مدرسة النوافعة بالحسنة

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، اليوم الاحد ، مدرسة النوافعه للتعليم الأساسي بتجمع النوافعه التنموي العمراني باإدارة الحسنة التعليمية ، بحضور اللواء أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة.

وافاد حمزة رضوان، وكيل الوزارة بأن انشاء هذة التجمعات التنموية يأتي وفق خطة الدولة المصرية المستقبلية لسيناء وتقديم أحسن ما تستطيع تقديمه للمواطن السيناوي وتوفير حياة كريمة له، وذلك بإنشاء هذه التجمعات التنموية والتي يوجد بها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن من كهرباء ومياه ومدرسة للتعليم، ومركز شباب لممارسة الرياضة ومسجد للعبادة،

وتابع وكيل الوزارة، إنتظام لعمل بإدارة

الحسنة التعليمية .

وعقد اجتماعاً مصغراً مع رؤساء أقسام التعليم الإبتدائي والإعدادي ،تم خلاله مناقشة بعض الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية ،وشدد على المتابعة المستمرة الحقيقة للمدارس ، والتي تهدف لنجاح العملية التعليمية ،على أن يتم عمل تقرير أسبوعي وعرضه على وكيل الوزارة والتربية والتعليم،







وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير الإدارة ،ولقيادات التعليم ،وللقائمين على عملية فرش وتجهيز المدرسة واستراحة المعلمين ، وتقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب على أكمل وجه

وقد رافقه عاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ، وقد كان في استقباله أشرف علامه مدير إدارة الحسنة التعليمية ،وقيادات التعليم بإدارة الحسنة التعليمية .