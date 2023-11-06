أمين سر حقوق الإنسان بالشيوخ عن القنبلة النووية: يجب تدخل مجلس الأمن

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام قنبلة نووية لتدمير قطاع غزة، يعد أمرا خطيرا للغاية في ظل صمت رهيب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، أن تصريح الوزير الإسرائيلي إقرار واضح بمذابح الكبان الإسرئيلي في غزة، مطالبة مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءت حاسمة وسريعة ضد الكيان الصهيوني.

وأوضحت أن العقاب الجماعي الذي تتخذه إسرائيل منهجا ضد المدنيين الأبرياء في فلسطين يعد عمل غير إنساني ولابد من قيام المجتمع الدولي بدوره في وقف قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وإدخال كافة المساعدات إلى الفلسطنيين الأبرياء.

وشددت على أن تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية يعد تهديدا مباشرا للسلام في الشرق الأوسط بأكمله، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمتلك تاريخ طويل من التطرف والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.