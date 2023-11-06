بكل شماتة.. بن غفير ينشر صورة لعهد التميمي ويعلق على اعتقالها| شاهد

علق وزير الأمن بحكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، على اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، واتهمها بدعم البشر النازيين، على حد قوله.

ووفقا لصحيفة "الحرة" الأمريكية، نشر بن غفير صورة لاعتقال التميمي وهي مكبلة، على منصة إكس، وقال: "تحية لقوات الجيش الإسرائيلي التي اعتقلت عهد التميمي من النبي صالح".



وأضاف "لقد أدينت سابقا بمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، ومنذ اندلاع الحرب أعربت عن تعاطفها ودعمها للبشر (النازيين) على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "صفر صبر مع المخربين ومع مؤيدي الإرهاب، فقط هكذا".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي،قد ألقت اليوم الإثنين القبض على الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "قوات إسرائيلية اعتقلت التميمي من منزل أسرتها في قرية النبي صالح"، شمال غرب رام الله.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي سبب القبض على الناشطة الفلسطينية والأسيرة المحررة، عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه في قرية النبي صالح، شمال رام الله، مشيرا إلى أنه يأتي بتهمة "التحريض على الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي قوله: "أوقفت عهد التميمي للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح".

وأضاف: "أحيلت التميمي على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".

وقد أصبحت عهد التميمي رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة، وقد برزت إعلاميا منذ كانت طفلة حيث كان لها مواقف كثيرة في تحدي سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي،و تحديها للجنود.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.