أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست ويجتمعون بزعيم المعارضة

أعلن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس والمفقودين أنهم سيتظاهرون، اليوم الإثنين، ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر، أمام مبنى الكنيست في القدس، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأوضح أهالي الأسرى أنهم سيجتمعون بعد ذلك مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد والوزراء غادي آيزنكوت وهيلي تروبر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي وأعضاء الكنيست أرييه درعي وإفران رايتن وأفيجدور ليبرمان.

وقال جدعون ساعر، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، في مقابلة صباح اليوم الإثنين، إن المفاوضات مستمرة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وأضاف: "لا يوجد حاليا بديل أفضل في هذا الصدد أيضا. المفاوضات مستمرة طوال الوقت. نهج السنوار يرى في الأسرى ورقة، ليس لديه رغبة في الوقت الراهن في إطلاق سراحهم، وأنا لا أرى، حتى في ضوء هذا الهدف، بديلاً لتكثيف الضغط العسكري من أجل إحداث تغيير في موقف السنوار وحماس”.

وأكد: "نحن ملتزمون بهدف عودتهم. ليس لدينا أي نية للتخلي عن هذا الهدف، وفي الوقت نفسه يجب أن نفهم من الذي نقاتل ضده".