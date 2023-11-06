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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بأسيوط

انطلاق فعاليات البرنامج
انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى المرأة تقود

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شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبى "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" والذى تنظمه الاكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، ضمن أنشطة برامجها التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية ،بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية .

 

 جاء ذلك خلال زيارته لفعاليات التدريب بمقر مركز التدريب الرئيسى التابع لمديرية الشؤون الصحية بأسيوط بحضور الدكتور محمد مبارك ممثل الاكاديمية الوطنية ومدير البرنامج التدريبى بمحافظة أسيوط والدكتور طاهر نصر المدرس الزائر بأكاديمية ناصر الأكاديمية العسكرية العليا والمدرب بالاكاديمية الوطنية والدكتور محمد عرفة مدير مركز تدريب مديرية الصحة بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة .


وتفقد المحافظ قاعة التدريب الرئيسية والتقى بعض المدربين والمتدربين واستمع منهم الى انطباعاتهم عن البرنامج التدريبى وأوجه الاستفادة منه .


وأعلن المحافظ – خلال كلمته عن شكره وتقديره للدكتورة رشا راغب  المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب وجميع المشاركين البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ، مشيرا الى أهمية البرنامج التدريبي الذى يشمل أهم المعارف والمهارات التي تساعد المرأة على المشاركة الفعالة في المجتمع ،وفن المهارات الإدارية والشخصية ولتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وكما يضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

 

وأشاد ببرامج الأكاديمية الوطنية ودورها الرائد في إعداد وتأهيل القيادات وخاصة برنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" والذي يتضمن عددًا من البرامج المقدمة للمرأة لتأهيلها لتولي المناصب القيادية وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وللمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن في كافة القطاعات لافتًا إلى المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوليها العديد من المناصب القيادية في كافة قطاعات الدولة.


ووجه المحافظ ،رسالة الى المتدربات فى البرنامج حثهم فيها على الجد والاجتهاد تحقيق اقصى استفادة من التدريب ،مؤكدا على دعمه الكامل للبرانمج التدريبى لتحقيق اقصى استفادة منها .

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