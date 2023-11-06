الاتحاد الأوروبي: المتطرفون في إسرائيل يريدون إنهاء الوجود الفلسطيني بالضفة

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المتطرفين الإسرائيليين مصممون على وضع نهاية "للمعضلة الفلسطينية" عن طريق إخضاع الضفة الغربية حيث لا يوجد حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأضاف بوريل في كلمة له اليوم الاثنين، أنه لن تنجح أي عملية عسكرية دون استراتيجية سياسية وراءها، لافتًا إلى حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لها حق في حماية مصالحها ولكن يجب أن يكون تحت مظلة القانون الدولي.

وتابع قوله “قدرتنا على المشاركة في إنفاذ حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعد اختبارا لمصداقيتنا”، داعيًا إلى “منع تصدير الأزمة إلى أوروبا، ففي قارتنا معاداة السامية ومعاداة الإسلام مرفوضتين على حد سواء”.

واستطرد أن الصراع في الشرق الأوسط بات يؤثر على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.