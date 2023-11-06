باحثة : تطوير السكة الحديد يوفر عمالة وفرص استثمار فاعلة | فيديو

قالت غادة جابر، الباحثة في الشئون السياسية، إن تطوير قطاع النقل يوفر عمالة وفرص استثمار فاعلة تزيد من الناتج القومي، خاصة في قطاع السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

قطاع النقل في مصر شهد طفرة كبيرة



وأضافت غادة جابر خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الطرق الجديدة وفرت الطاقة والوقت على جميع المصريين ، و ذلك مع استغلال موارد الدولة، لجذب مزيد من الصناعات والاستثمارات المتنوعة.

وأشارت الباحثة في الشئون السياسية إلى أن مصر تنفذ خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك رغم التحديات و الصعوبات التي تواجه القيادة السياسية المصرية، لافتة إلى أن قطاع النقل في مصر شهد طفرة كبيرة.