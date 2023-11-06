نائب يطالب بدراسة سبل تحفيز الشركات ضريبيا على استخدام التقنيات الرقمية

شارك اليوم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في جلسة اليوم لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون - ضريبة الكربون).

وفي كلمته أكد النائب علاء مصطفى أن عدد من الأبحاث أظهرت أن التقنيات الرقمية يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تقليل انبعاثات الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي، حيث يمكن أن تقلل هذه التقنيات من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 15%. هذه النسبة تُعد جزءًا كبيرًا من الخفض البالغ 50% الذي يجب تحقيقه بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، تعادل هذه النسبة أكثر من البصمة الكربونية الحالية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين.

وأشار مصطفى إلى أن الأبحاث وأشارت أيضا إلى أن التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتصنيع والزراعة والإنشاء والخدمات والنقل وإدارة المرور يمكن أن يساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف. مؤكدا على أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه الجهود يمكن أن تتضمن تغييرًا في طرق تصميم وصناعة المنتجات، بالإضافة إلى استفادة من الابتكار والتكنولوجيا في مراحل البحث والتطوير المبكرة. يمكن أن يسهم كل ذلك بشكل كبير في تقليل البصمة البيئية للمنتجات.

وفي نهاية كلمته أوصى النائب علاء مصطفى بأن تتضمن الدراسة جهودًا لتحفيز الشركات على اعتماد تقنيات التحول الرقمي بشكل يسهم بشكل مباشر في تقليل انبعاثات الكربون.