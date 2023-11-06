لم ينج أحد.. بيان عاجل لحماس ردا علي مزاعم الاحتلال بشأن المستشفيات

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الإثنين، إن مدخل النفق المزعوم قرب المستشفى الإندونيسي هو فتحة تزويد بالوقود.

وأوضح حمدان، في تصريحات له، أن ”التسجيلات الصوتية المزعومة لعناصرنا هي مكالمات وهمية مفبركة من قبل الاحتلال”.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنه "لم ينج أي نازح من قصف الاحتلال حتى من اتصلت بهم سفاراتهم الأجنبية”.

و قال حمدان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويواصل بث الأكاذيب.

وأوضح حمدان، في تصريحات له، أن جيش الاحتلال يبث صورا مضت عليها 10 سنوات لموقع المستشفى الإندونيسي.

وأضاف: "الأكاذيب التي يبثها الاحتلال هدفها تبرير استهدافه المباشر للمنشآت الطبية”.