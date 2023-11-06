عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم ينج أحد.. بيان عاجل لحماس ردا علي مزاعم الاحتلال بشأن المستشفيات

حماس
حماس

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الإثنين، إن مدخل النفق المزعوم قرب المستشفى الإندونيسي هو فتحة تزويد بالوقود.

وأوضح حمدان، في تصريحات له، أن ”التسجيلات الصوتية المزعومة لعناصرنا هي مكالمات وهمية مفبركة من قبل الاحتلال”.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنه "لم ينج أي نازح من قصف الاحتلال حتى من اتصلت بهم سفاراتهم الأجنبية”.

و قال حمدان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني فشلا عسكريا في الميدان ويواصل بث الأكاذيب.

يواصل بث الأكاذيب.. حماس: جيش الاحتلال يعاني فشلا ذريعا في الميدان

برشقة صاروخية.. حماس تقصف قاعدة رعيم العسكرية

وأوضح حمدان، في تصريحات له، أن جيش الاحتلال يبث صورا مضت عليها 10 سنوات لموقع المستشفى الإندونيسي.

وأضاف: "الأكاذيب التي يبثها الاحتلال هدفها تبرير استهدافه المباشر للمنشآت الطبية”.

المقاومة الفلسطينية حماس المستشفى الإندونيسي أسامة حمدان الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

نتنياهو يدعو سفراء الدول الموجودين في إسرائيل إلى اجتماع عاجل

موضوعات متعلقة

يواصل بث الأكاذيب.. حماس: جيش الاحتلال يعاني فشلا ذريعا في الميدان

نتنياهو يدعو سفراء الدول الموجودين في إسرائيل إلى اجتماع عاجل

طائرات الاحتلال تستهدف مستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة

برشقة صاروخية.. حماس تقصف قاعدة رعيم العسكرية

نرجس محمدي الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام تبدأ إضرابا عن الطعام

المفوضية الأوروبية: نبحث خيار نشر قوات دولية في غزة

اجتماع مغلق| لقاء بلينكن ونظيره التركي استغرق ساعتين ونصف.. ماذا دار بينهما؟

تعرض 50 مدرسة للقصف.. الأونروا: المساعدات الغذائية بمراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام

ترشيحاتنا

إبراهيم الهدهد: ‏وثائق الأزهر تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه

21 مندوب مساعد جديد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية.. غدا

طفل يثير جدلا بما قاله لوالده أثناء قصف محيط منزلهم في غزة..شاهد

عقاب جماعي وهجوم.. أول قرار من بيومي فؤاد بعد فيديو الأزمة.. شاهد

الإجمالي 50.. دخول 15 شاحنة مساعدات جديدة للجانب الفلسطيني من معبر رفح

5 أسلحة محرمة.. فظائع الاحتلال في غزة تنكشف| وأمريكا تدعم بالمزيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان لافت.. نسرين طافش بإطلالة جذابة من داخل سيارتها |شاهد

في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ