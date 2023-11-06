جامعة المنصورة تشارك بفريق طبي لعلاج المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني

صرح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة مستشفيات جامعة المنصورة تشارك بالتنسيق مع وزارة الصحة بمستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش) في تقديم الرعاية الطبية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزير التعليم العالي بالمساهمة والإستعداد لتقديم كل العون للجرحي والمصابين من الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب الى مشاركة مستشفيات جامعة المنصورة من خلال فريق طبى جراحى متعدد التخصصات على قدر كبير من الكفاءة للتعامل مع الحالات الحرجة والتى تتطلب مهارات خاصة يضم أساتذة وخبراء فى مختلف التخصصات منهم الدكتور سامح ابراهيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور اسامة حمزة استاذ جراحة القلب والصدر.

وأوضح أن الأطباء المشاركين من تخصصات جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، و العيون، جراحة النسا والتوليد، وذلك لعلاج المصابين وإجراء العمليات وتوفير الرعاية الصحية للمصابين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانى منها أبناء الشعب الفلسطيني.