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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9 أيام وينتهي التقديم.. تعرف على شروط وتفاصيل شقق الحجز الفوري

سكن مصر
سكن مصر

دشنت وزارة الإسكان، خلال الأيام الماضية، الطرح الأول لشقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة، بمشروعات شقق جنة، وسكن مصر، والإسكان المتميز، والتي يستمر التقديم عليها حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.

وينشر موقع "صدي البلد" ، كافة التفاصيل عن الطرح الأول لشقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة:-

أماكن الطرح 

-مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.
-المنصورة الجديدة 288 شقة.
-مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.
-غرب قنا 144 شقة.
-ملوي الجديدة 148 شقة.

وتم طرح الشقق بطريقة الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختصة كما تم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني). 

وتتلقى اللجنة طلبات المواطنين الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.
شروط التقديم

أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.
ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.
يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.
في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.
يتم التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.
شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقًا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

الأسكان الحجز الفوري بالمدن الجديدة جنة سكن مصر الإسكان المتميز

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