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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فتوح يلغي متابعة النادي بعد قرار الزمالك عرضه للبيع..وشيكابالا يرد

صدى البلد

ألغى أحمد فتوح، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، متابعة نادي الزمالك عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بعد خروجه من معسكر لقاء زد  بصحبة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

 

وجاء رد شيكابالا، قائد الزمالك، على تصرف أحمد فتوح، بالغاء متابعة اللاعب عبر انستجرام.

 

واتخذ نادي الزمالك بالأمس قرارات صارمة تجاه اللاعب، لحسم ملف أحمد فتوح بشكل نهائي، إذ أنه تم إعلان عرض كلا من أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي للبيع، مع العمل على التحقيق معهم وفقا للوائح الفيفا، في قرارات نارية أصدرها مجلس إدارة نادي الزمالك بالأمس الأحد بقيادة حسين لبيب.

 

أحمد فتوح يواصل التصعيد

أزمات أحمد فتوح لم تنته عند هذا الحد، بل قام اللاعب بنشر صورة "ستوري" على حسابه بانستجرام بإيموشن ضحك كسخرية من قرارات مجلس الإدارة التي صدرت، وهو الأمر الذي أغضب المسؤولين داخل صفوف نادي الزمالك بشكل أكبر خلال الساعات الماضية.

 

 

أحمد فتوح يثير غضب الجماهير

وواصل أحمد فتوح أزمته مع نادي الزمالك، إذ أنه وفقا لتقارير إعلامية رفض اللاعب حضور التحقيق داخل صفوف نادي الزمالك، فيما خضع كلا من محمد صبحي، ومصطفى الزناري إلى التحقيق بعد ما بدر منهم، وهو الأمر الذي أغضب جماهير الزمالك بشكل أكبر.

 

فتوح يقترب من الرحيل

واقترب أحمد فتوح من الرحيل عن صفوف نادي الزمالك، بعدما أشار إلى ذلك من قبل حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” إذ أن اللاعب قام بإلغاء متابعة نادي الزمالك، فيما رد عليه محمود عبد الرازق شيكابالا هو الآخر وقام بإلغاء متابعته.

 

شيكابالا أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك حقيقة بيع فتوح للنادي الاهلي أخبار صفقات الزمالك

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