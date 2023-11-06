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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عيد عبد الهادي: تصريحات جيش الاحتلال بضرب غزة بقنبلة نووية تؤكد جنون حكومة نتنياهو

غزة
غزة

أدان الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، تصريحات وزير التراث الاسرائيلي التي أدلى بها بشأن تهديد سلطات الاحتلال باستخدام القنبلة النووية لضرب قطاع غزة، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تؤكد وحشية التعامل مع المدنيين في قطاع غزة، واستمرار ارتكاب جرائم حرب دولية، تستهدف حياة الأبرياء من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تؤكد جنون حكومة نتنياهو واستخدام أسلحة نووية مجرمة وفقا لنصوص القانون الدولي، وتعد انتهاك سافرا لمبادىء حقوق الإنسان، التي طالما نادت بضرورة الحفاظ على أمن الشعوب وعدم استخدام لغة السلاح والدم لترويع الإنسانية.

نتيجة صمت المجتمع الدولي 

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن سلطات جيش الاحتلال بدأ صوتها يتعالى بجرائمها وانتهاكاتها نتيجة صمت المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به من أفعال تقشعرن لها الأبدان، من جرائم وقصف مباشر للمنازل والمستشفيات والمدارس والطرق العامة، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي بمثابة كارت استمرار لاسرائيل في ارتكاب جرائمها دون محاسبة أو مساءلة.

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم وحشية تعد مقدمة لإشعال المنطقة وإثارة مزيد من مشاعر الغضب نحوها، وتوتر الأوضاع التي طالما تسعى كافة دول المنطقة على إرساء سبل السلام والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها الدولة المصرية التي ما زالت مستمرة في طريقها نحو دعم القضية الفلسطينية والتوصل إلى حلول تؤدي إلى اتفاق ملزم بوقف اطلاق النار من الجانبين، واستمرار وصول المساعدات الاغاثية لأهالي قطاع غزة والإمدادات الطبية للمستشفيات للمصابين والجرحى.

وطالب الدكتور عيد عبد الهادي، جامعة الدول العربية بضرورة مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية على مستوى العالم، بضرورة إتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لوقف إسرائيل عن حدها، ومنع انتشار النووي بما سيكون له نتائج وخيمة على المنطقة بأكملها.

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