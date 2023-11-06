عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم على سخرية أحمد فتوح من قرارات مجلس الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن سخرية أحمد فتوح لاعب الزمالك من قرارات مجلس الإدارة غير مقبولة تمامًا، مشيرا إلى أنه لو كان يريد توضيح وجهة نظره والدفاع عن نفسه، عليه توضيح ذلك.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فتوح من ناشئين نادي الزمالك واكتسب مكانة كبيرة كونه واحد من أبناء النادي، وسخريته عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي من قرار للمجلس أمر غير مقبول تماما".

وأضاف: "من حق فتوح أن يسرد الأحداث والحقائق كاملة، وتوتر العلاقة مع الزمالك ليست وليدة اللحظة الحالية ومع المجلس الجديد، ولكن الأزمة بدأت منذ فترة طويلة خلال وجود المجلس السابق".

وواصل: "يجب أن يخرج فتوح لسرد كافة التفاصيل إذا كان يريد توضيح الحقائق، لكن سخرية اللاعب أمر لا يليق باللاعب أو بنادي الزمالك كقلعة رياضية كبيرة".

وأشار إلى أن فتوح يمتلك عروضا من مصر وخارجها، ولديه فرص كبيرة وهو لازال صغير في السن وقد يواصل مشواره لمدة عشر سنوات قادمة، ولكن هناك ثوابت أيضا في الأندية الكبيرة لا تقبل المساس بها.

وأتم: "تصريحات وكيل فتوح كانت تؤكد أنه قريب من تجديد عقده وتم الاتفاق مع حسين لبيب من قبل الانتخابات، وكانت الأمور قبل أسبوع تقترب من الحسم، لكن حدث صدام أنهى كل شئ".

5c9d4158-0c37-4f9d-a55b-e82f76e24d6c
5c9d4158-0c37-4f9d-a55b-e82f76e24d6c

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني يستلم 93 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح

تحذير عاجل من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن طقس اليوم

فيات تيبو 2022 "كسر زيرو" للبيع.. بهذا السعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

خلي بالك وأنت رايح شغلك الصبح.. تحذير من أحمد موسى على الهواء| فيديو

الولايات المتحدة تكشف مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ