تعليق صادم على سخرية أحمد فتوح من قرارات مجلس الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن سخرية أحمد فتوح لاعب الزمالك من قرارات مجلس الإدارة غير مقبولة تمامًا، مشيرا إلى أنه لو كان يريد توضيح وجهة نظره والدفاع عن نفسه، عليه توضيح ذلك.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فتوح من ناشئين نادي الزمالك واكتسب مكانة كبيرة كونه واحد من أبناء النادي، وسخريته عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي من قرار للمجلس أمر غير مقبول تماما".

وأضاف: "من حق فتوح أن يسرد الأحداث والحقائق كاملة، وتوتر العلاقة مع الزمالك ليست وليدة اللحظة الحالية ومع المجلس الجديد، ولكن الأزمة بدأت منذ فترة طويلة خلال وجود المجلس السابق".

وواصل: "يجب أن يخرج فتوح لسرد كافة التفاصيل إذا كان يريد توضيح الحقائق، لكن سخرية اللاعب أمر لا يليق باللاعب أو بنادي الزمالك كقلعة رياضية كبيرة".

وأشار إلى أن فتوح يمتلك عروضا من مصر وخارجها، ولديه فرص كبيرة وهو لازال صغير في السن وقد يواصل مشواره لمدة عشر سنوات قادمة، ولكن هناك ثوابت أيضا في الأندية الكبيرة لا تقبل المساس بها.

وأتم: "تصريحات وكيل فتوح كانت تؤكد أنه قريب من تجديد عقده وتم الاتفاق مع حسين لبيب من قبل الانتخابات، وكانت الأمور قبل أسبوع تقترب من الحسم، لكن حدث صدام أنهى كل شئ".