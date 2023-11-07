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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مواجهة الدولة المصرية للإرهاب كانت خطة طموحة وذكية

صدى البلد

قال النائب هاني العسال ، عضو مجلس النواب ، إن  مواجهة مصر للارهاب كانت خطة طموحة وذكية من الدولة الحديثة ، حيث أن سيناء بوابة مصر الشرقية خاصة وان كل الغذو على الدولة المصرية جاء من جانب البوابة الشرقية منذ آلف السنين ، والدفاع عن سيناء واجب وطنى وحمايتها يعتبر مشروع هام عن طريق التنمية.

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وأضاف العسال  ، خلال لقائة مع الاعلامي احمد مصطفي ، في برنامج " باب العاصمة " المذاع على قناة ten ، أن الدولة المصرية ربنا عز وجل يحميها وشعبها وجيوشها ، ولكن التنمية تعد شىء آخر ، مشيرا الى أن مصر انفقت على سيناء اكثر من 360 مليار على تنمية سيناء بالمشروعات القومية العملاقة الى جانب بناء بنية تحتية قوية وذكية جدا من خلال  شبكة طرق قوية وحديثة وتم انجازها فى فترة زمنية فليلة جدا .

وتابع :" الدولة المصرية قبل 30 عام قبل آخر 8 سنوات تم عمل 2800 متر طرق فى الـ30 عام ، بينما فى الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تم عمل اكثر من 24 الف كيلو متر من الطرق خلال الـ8 سنوات الاخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لذا عندما نتحدث عن مصر الحديثة لابد وان نتكلم عن البنية التحتية الجديدة والحديثة والتى تم استخدام فيها كافة وسائل العصر ".

وأوضح العسال ، أن اى مشروع يتم انجازة فى بنية تحتية جيدة وحديثة لابد وانة يشملة النجاح مثل العاصمة الادارية الجديدة والمنصورة الجديدة والى جانب منطقة العلمين الجديدة  بالاضافة الى اكثر من 62 مدينة ذكية جديدة  تم انجازها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منهم تحت انشاء 15 مدينة ومنهم ايضا تحت التنفيذ 42 مدينة.

وقال النائب  هاني العسال ، عضو مجلس النواب ، إن  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر وسيناء خط احمر ، الى جانب المساعدات الانسانية ، وكذلك مؤتمر السلام الذي عقد فى  الدولة المصرية فتح آفاق المفاوضات واوقف الحرب على فلسطين ، حيث ان الرئيس اشار الى وجود سلام منذ 30 عام لابد على المحافظة عليه .  

وأضاف العسال، أن الحرب لها اضرار سلبيه كثيرة للغاية وعلي شعوب العالم خاصة وان منطقة  فلسطين ،حساسة ولها تأثير سلبي على العالم اجمع  ، وقرار الرئيس السيسي بأن سيناء خط احمر اغلق باب التهجير للاشقاء الفلسطنيين الى منطقة سيناء او اى مدينة اخرى .

وتوقع عضو مجلس النواب  انة سوف يتحقق اقامة دولتين لفلسطين واسرائيل بسلام ، مشيرا الى أن زيارة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الى سيناء بها امان واقتصاد وبشكل مكثف ، مشيرا الى أنة تم تنفيذ 1015 مشروع في سيناء خلال الفترة السابقة .

هاني العسال الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية المشروعات القومية المشروعات القومية العملاقة النائب هاني العسال المنصورة الجديدة

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