إبراهيم عيسى: رغبة الإخوان وإسرائيل توطين الفلسطينيين في سيناء ودخولهم يصفي القضية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك حديث الآن عن الضغط الشديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مما قد يدفعه دفعًا للتكدس في جنوب غزة والضغط على مصر لنزوح الفلسطنيين في غزة إلى الأراضي المصرية، قائلا: "رغبة الإسرائيليين منذ سنوات عديدة.. نفسه في كدة، وتوطين سيناء هي رغبة الإخوان وإسرائيل من اليوم الأول".

وأشار ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الجيش المصري أعلنها بوضوح وتحدث الرئيس السيسي في كل محفل دولي ومحلي وإقليمي وبكل الأدلة الواضحة عن رفض مصر توطين الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك سيظل هذا الحديث بخصوص تهجير ونزوح الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء للتشكيك في الحكومة المصرية والقيادة السياسية.

وتابع: "لو دخلنا الفلسطينيين في سيناء يبقى بننهي على القضية الفلسطينية"، موضحًا أنه لا يمكن لمصر أن تتنازل أو تبيع الأرض المصرية، والدولة المصرية لديها سيادة وطنية على كل أرضيها وليت دولة غنية بائعة لشرفها وارضها.