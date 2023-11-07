الزمالك ينعى أبرز مدربي الأهلي

خيم الحزن على نادي الزمالك؛ لفقدانه أحد أبرز مدربيه، الدكتور طلعت شتا، الذي وافته المنية، أمس الأول، الأحد، والذي بذل وأعطى مجهودا احترمه الجميع.

وفى إطار ذلك، أصدر نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، بيانا، ينعى فيه ببالغ الحزن والأسى، الدكتور طلعت شتا، كابتن مصر والنادي الأهلي السابق في كرة اليد، وأحد أبرز المدربين في تاريخ كرة اليد المصرية، الذي ساهم في تدريب وتخريج أجيال كثيرة، ووافته المنية أمس الأول، الأحد 5 نوفمبر 2023.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، بخالص التعازي لأسرة الفقيد، ولمجلس إدارة النادي الأهلي، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.