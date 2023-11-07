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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منهم وليد الكارتي.. فرج عامر: بعض لاعبي بيراميدز يماطلون في التجديد للنادي

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “نادي بيراميدز يعاني من بعض اللاعبين الذين لا يرغبوا في تجديد تعاقدتهم مثل وليد الكارتي لاعب خط الوسط . الذي يماطل مع بيراميدز في تحديد موعد التجديد ، بيراميدز يرغب في شراء لاعب خط وسط النادي المصري البلاسي ، الذي يراه البديل الامثل لوليد الكارتي”. 

من جانب اخر، قال جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز: سعيد بالشراكة بين بيراميدز وفريق نادي بنفيكا لأنني برتغالي وسعيد بشراكة مع فريق كبير بحجم بنفيكا الذي أعشقه منذ الصغر وهو واحد من أهم أندية قارة أوروبا.

واكد بنفيكا نادي مشهور جدا وصاحب تاريخ كبير في قارة أوروبا والعالم وأرحب بوجودهم في نادي بيراميدز وفي القاهرة، وسعيد بتلك الشراكة وبأن نعمل سويا ، وبيراميدز أحد الأندية التي ولد عملاقا في كرة القدم المصرية والأفريقية، والتعاون بين بيراميدز وبنفيكا سيكون له مردودا كبيرا خلال السنوات المقبلة في سبل تطوير قطاعات الناشئين.

جايمي باتشيكو رئيس نادي سموحة خط الوسط فرج عامر رئيس نادي سموحة كرة القدم المصرية نادي بيراميدز وليد الكارتي

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