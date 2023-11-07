الخلافات الأسرية تجعل طالبة تحاول إنهاء حياتها بسوهاج

أصيبت طالبة في منتصف العقد الثاني من العمر، بحالة تسمم لتناولها مادة غير معلومة بمنزلها بمركز اخميم شرق محافظة سوهاج؛ وذلك لسوء حالتها النفسية بسبب الخلافات الأسرية التي عاشتها في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة طالبة بحالة تسمم لتناولها مادة غير معلومة بمنزلها.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعوة 'جنا ا.ا.ع' 16 سنة، طالبة، وتقيم دائرة المركز، وأفادت المذكورة بأنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت مادة سامة، وذلك لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية.

وأفادت والدتها المدعوة 'هالة ا.ع' 36 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أيدت ما جاء بأقوال نجلتها المذكورة، ونفيتا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.