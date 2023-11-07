عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الخلافات الأسرية تجعل طالبة تحاول إنهاء حياتها بسوهاج

صدى البلد

أصيبت طالبة في منتصف العقد الثاني من العمر، بحالة تسمم لتناولها مادة غير معلومة بمنزلها بمركز اخميم شرق محافظة سوهاج؛ وذلك لسوء حالتها النفسية بسبب الخلافات الأسرية التي عاشتها في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة طالبة بحالة تسمم لتناولها مادة غير معلومة بمنزلها.

الاضطرابات النفسية والموجة الثالثة في العلاج النفسي ندوة بآداب سوهاج

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. إعادة تأهيل المقر القديم لجامعة سوهاج

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعوة 'جنا ا.ا.ع' 16 سنة، طالبة، وتقيم دائرة المركز، وأفادت المذكورة بأنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت مادة سامة، وذلك لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية.

وأفادت والدتها المدعوة 'هالة ا.ع' 36 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أيدت ما جاء بأقوال نجلتها المذكورة، ونفيتا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إخميم طالبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

موضوعات متعلقة

خلال أكتوبر.. تموين سوهاج يُحرر 2913 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

ترشيحاتنا

سعر فولفو XC60 موديل 2023 في مصر .. صور

كيفية وضع الميت في القبر.. تعرف على الطريقة الصحيحة

متظاهرون يمنعون سفينة أمريكية محملة بالسلاح من السفر إلى إسرائيل

ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية على رفح جنوبي غزة إلى 14 شهيدا

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

نتنياهو: إسرائيل ستتولّى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب «لفترة غير محدّدة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

بعد المذيعة المصرية.. عضة كلب تحظر وجود سلالة كاملة في بريطانيا

يكرهها الرجال.. 10 صفات تدمر الأنوثة

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ