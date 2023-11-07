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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد

صدى البلد

أدين رجل بتهمة محاولة قتل رجلين مسنين بإضرام النيران فيهما بعد خروجهما من المسجد في لندن وبرمنجهام بالمملكة المتحدة.

وقد صلى المتهم، محمد أبكر (29 عامًا)، جنبًا إلى جنب مع المصلين قبل أن ينتظر الضحيتين، هاشي أودوا (82 عامًا) ومحمد رياز (70 عامًا) خارج المسجدين.

ووفقا لموقع سكاي نيوز، اتبع المتهم الضحيتين ورشهما بالبنزين من زجاجة ماء، ثم استخدم ولاعة لإشعال النيران فيهما.

وأشارت محكمة التاج في برمنجهام إلى أن أبكر أضرم النار في أودوا في 27 فبراير، أثناء توجهه إلى سيارة جاره خارج مركز ويست إيلينغ الإسلامي في غرب لندن. ومن حسن الحظ، تمكن السيد أودوا من خلع ملابسه المحترقة وتدخل جاره لإطفاء النيران وإنقاذه.

في حادث منفصل، هاجم أبكر، رياز في 20 مارس، بعد خروجه من مسجد طريق دودلي في برمنجهام.

وقد التقطت كاميرات المراقبة صرخات رياز بعد أن اشتعلت النيران في جسمه، حيث احترق من الرأس إلى القدم. ومن ثم، قام المتهم بسكب المزيد من البنزين لتشتعل النيران مجددًا وتلتهم الضحية.

تم اتهام المتهم بمحاولة القتل، وسيتم النظر في العقوبة المناسبة له في وقت لاحق، وقال كبير المفتشين هارون تشوجاتي، من شرطة وست ميدلاندز ، إن الرجلين أصيبا بإصابات جسدية وصدمات نفسية كبيرة، وشارك ضباط مكافحة الإرهاب في التحقيق في الهجمات التي وقعت في الفترة التي سبقت شهر رمضان، لكن لم يتم تحديد الدافع.

وقال الضابط أنه لم يتم التعامل مع هذا على أنه حادث إرهابي، مضيفا: “لقد كانت هذه هجمات مروعة وغير مبررة على رجلين في السبعينيات والثمانينيات من العمر كانا يغادران المسجد ويعودان إلى منزلهما بعد الصلاة”.

بريطاني المصلين مسد مسجد بريطانيا

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