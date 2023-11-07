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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صوص الجبنة الحار

طريقة عمل صوص الجبنة
طريقة عمل صوص الجبنة

صوص الجبنة من الصلصات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ الذي يدفع العديد إلى شرائه من المحلات والأسواق.

وقدمت الشيف منال عباس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل صوص الجبنة ..

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مكونات عمل صوص الجبنة

زبدة – ملعقتان كبيرتان
دقيق – ملعقتان كبيرتان
حليب كامل الدسم – كوب
جبن شيدر ربع ملعقة صغيرة
فلفل أحمر حار – ربع ملعقة صغيرة اختيارى 


طريقة عمل صوص الجبنة

1- في قدر على النار، ذوبي الزبدة وأضيفي الدقيق.
2- حركي جيداً لتتجانس المكونات ثم أضيفي الحليب.
3- اتركي الحليب يغلي ويصبح المزيج ثخيناً.
4- أطفئي النار وأضيفي جبن الشيدر فوراً.
5- نكِّهِي بالملح والفلفل الأحمر الحار.

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