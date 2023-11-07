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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023: اشرب الكثير من الماء

برج الجدي
برج الجدي

يحتفل مواليد برج الجدي بيوم ميلادهم  من 22 ديسمبر إلى 19 يناير ويتميزون بالطموح العالي والذكاء الشديد.

نعرض لكم توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء7 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.


برج الجدى.. حظك اليوم الثلاثاء 7نوفمبر 2023 على الصعيد المهني

يمكن أن تستفيدي من مساعدة شخص آخر  تواجهه صعوبة في إنهاء مهمة معينة. قد تكونين قادرة على تعويض الركود وتقديم المساعدة اللازمة.

برج الجدي 7-11-2023 على الصعيد العاطفي

يمكن أن تشعري بالرغبة الشديدة في العثور على شخص يهتم بك حقاً. إذا كنتِ تبحثين عن الرومانسية، فعليك أن تكوني نشيطة وتتواصلي مع الآخرين. ابحثي عن أشخاص يشبهونك ويمكنك تقديم الراحة لهم، وستجدين قريباً أصدقاء رائعين.

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برج الجدي 7-11-2023 على الصعيد الصحي

صحتك تبدو في قمة اهتماماتك اليوم بفضل المحاذاة الكوكبية القوية. استمري في ممارسة التمارين الرياضية والاعتناء بنظامك الغذائي. ستحتاجين أيضاً إلى شرب الكثير من الماء للحفاظ على توازن جسمك.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
هذا اليوم يوم التقدم فى العمل، واكتساب خبرات جديدة تجعلك فى مقدمة صفوف رجال المهام الصعبة، لا تترك الكتمان يسيطر على علاقتك بشريك حياتك، أنت محب للصراحة، لكن ترددك لن يفيدك هذه الفترة، تحتاج إلى الراحة والاستجمام.

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