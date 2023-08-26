عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 مشروبات سحرية تخفض الكوليسترول وتحمي القلب ..احرص على تناولها

مشروبات سحرية تخفض
مشروبات سحرية تخفض الكوليسترول وتحمي القلب

يعاني الكثيرون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والذي يترسب على جدران الشرايين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية.إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، والالتزام بالأدوية فهناك مشروبات لتحسين وخفض الكوليسترول وحماية القلب نرصد اهم هذه المشروبات ولقا لموقع Medisite

القهوة
تساعد القهوة على خفض مستويات الكوليسترول.
وتعتبر القهوة من المشروبات التي تتميز بمزيج رائع من النكهة اللذيذة والرائحة والمزايا الصحية.

الشاي الأخضر والأسود:
يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين وغيرها من المواد المضادة للأكسدة التي يمكن أن تقلل من مستويات البروتين الدهني الضار أو منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي إلى حد أقل. ويمكن أن يساعد الشاي الأسود أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول.  مدى اختلاف امتصاص الجسم للسوائل اعتمادًا على محتوى الكاتشين في الشاي.

مشروبات الشوفان:
يمكنك أيضا تناول مشروبات تحتوي على الشوفان لخفض مستويات الكوليسترول في الدم،
الشوفان غني ببيتا جلوكان الذي يختلط مع الأملاح الصفراوية لتكوين مادة تشبه الهلام في المعدة، والتي قد تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول وخفض مستويات الكوليسترول في الدم. لكن أثناء اختيار الشوفان المناسب لمشروبك الشتوي، تحقق من الملصق لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على بيتا جلوكان.

عصير التوت:
عصير التوت يحتوي على مستويات عالية من مادة الأنثوسيانين، التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، بالإضافة يساعد عصير التوت على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

عصير الرمان:
يحتوي عصير الرمان على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية ،ويخفض عصير الرمان الكوليسترول بالدم، خاصةً عند تناوله بشكل منتظم.

مشروبات الكلوسترول القلب الشرايين الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

السفارة الروسية بالقاهرة تعلق على تدمير شحنه قمح لمصر بأوكرانيا

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

موضوعات متعلقة

تقدم باردة .. بودنج الكراميل أشهى الحلويات الغربية

دبس التمر.. فوائد مذهلة لحماية البشرة ونضارتها| طريقة عمله في البيت

تمنع فقر الدم وتحمي القولون .. طريقة عمل قهوة اللوز

الجلطة القاتل الصامت.. أعراض تدل على الإصابة بها.. تعرف عليها

تسبّب أضرارًا جسيمة|احذر الإفراط في تناول بذور الشيا.. وهذا تأثيرها على الجسم

تحذير لمرضي السكر .. تخزين الانسولين بهذه الطريقة يسبب مشاكل صحية خطيرة

ملايين السيدات يعانين من تساقط الشعر حول العالم.. خبيرة تكشف فوائد البلازما التجميلية

مقبلات لذيذة.. تعرف على طريقة عمل مثلثات البف باستري بالجبنة

ترشيحاتنا

تنمر مش تريند| مفيدة شيحة: فكرت أحلق شعري زي أسما شريف منير

هل سيتم التصويت بإنتخابات الرئاسة إلكترونيا ؟.. الهيئة الوطنية تجيب

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

الداخلية تطلق خدمة إصدار تصاريح العمل "أول مرة" عبر الانترنت

دعاء يغفر الذنوب والكبائر .. و24 كلمة احرص عليهم عند سماع الأذان

ليفربول حسمها .. هل ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ