5 مشروبات سحرية تخفض الكوليسترول وتحمي القلب ..احرص على تناولها

يعاني الكثيرون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والذي يترسب على جدران الشرايين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية.إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، والالتزام بالأدوية فهناك مشروبات لتحسين وخفض الكوليسترول وحماية القلب نرصد اهم هذه المشروبات ولقا لموقع Medisite

القهوة

تساعد القهوة على خفض مستويات الكوليسترول.

وتعتبر القهوة من المشروبات التي تتميز بمزيج رائع من النكهة اللذيذة والرائحة والمزايا الصحية.

الشاي الأخضر والأسود:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين وغيرها من المواد المضادة للأكسدة التي يمكن أن تقلل من مستويات البروتين الدهني الضار أو منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي إلى حد أقل. ويمكن أن يساعد الشاي الأسود أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول. مدى اختلاف امتصاص الجسم للسوائل اعتمادًا على محتوى الكاتشين في الشاي.

مشروبات الشوفان:

يمكنك أيضا تناول مشروبات تحتوي على الشوفان لخفض مستويات الكوليسترول في الدم،

الشوفان غني ببيتا جلوكان الذي يختلط مع الأملاح الصفراوية لتكوين مادة تشبه الهلام في المعدة، والتي قد تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول وخفض مستويات الكوليسترول في الدم. لكن أثناء اختيار الشوفان المناسب لمشروبك الشتوي، تحقق من الملصق لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على بيتا جلوكان.

عصير التوت:

عصير التوت يحتوي على مستويات عالية من مادة الأنثوسيانين، التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، بالإضافة يساعد عصير التوت على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

عصير الرمان:

يحتوي عصير الرمان على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية ،ويخفض عصير الرمان الكوليسترول بالدم، خاصةً عند تناوله بشكل منتظم.