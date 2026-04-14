قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة العمل بالبنوك والبورصة المصرية بعد إجازة القيامة وشم النسيم
الضحايا تلاميذ ومعلمين.. 16 جريحا في إطلاق نار داخل مدرسة جنوب شرق تركيا
من 4 محاور .. مبادرة صينية لإحلال السلام في الشرق الأوسط
فيتش تتوقع تفوق مصر إقليميًّا في نمو قدرات الطاقة المتجددة نتيجة إصلاحات السياسات
وزير النفط الإيراني: ‌مبيعات البلاد خلال الأسابيع الماضية مُرضية
رشيد خطابي: الهوية العربية ليست ثابتة والتنوع قوة تحتاج إدارة لا صراع
مصدر: المحادثات الإيرانية الأمريكية المقبلة قد تعقد في تركيا أو في مصر
تشكيل ناري لـ ريال مدريد أمام بايرن.. وأربيلوا يراهن على تعويض الخسارة بـ ريمونتادا تاريخية
لا مكان للسايس العشوائي بعد اليوم.. ضوابط جديدة تحكم المهنة
عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل
الأزهري لمستشار الرئيس الفلبيني: التعاون في مجال التدريب بدأ بالفعل وسيستمر بروح المحبة والإخلاص
الحكومة الإيرانية: خسائرنا بلغت 270 مليار دولار جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ولاء عادل

في محاولة جادة لوضع حد للفوضى المرتبطة بانتشار “السايس” غير الرسمي في الشوارع، أقرّ قانون تنظيم انتظار المركبات منظومة متكاملة لضبط هذا النشاط، تقوم على إلزامية الحصول على ترخيص رسمي، إلى جانب فرض عقوبات مشددة بحق المخالفين.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة لإعادة الانضباط إلى الشارع، وحماية المواطنين من الاستغلال، وتنظيم نشاط اقتصادي ظل لسنوات يعمل خارج الإطار القانوني.

ضوابط محددة لمزاولة المهنة

وضع القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، فيمن يرغب في العمل بمجال تنظيم انتظار السيارات، سواء بشكل فردي أو من خلال شركات، وتشمل:

  • ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا
  • القدرة على القراءة والكتابة
  • إثبات أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
  • امتلاك رخصة قيادة سارية
  • سجل جنائي نظيف من الجرائم المخلة بالشرف
  • تقديم شهادة تؤكد عدم تعاطي المخدرات

وتعكس هذه الشروط حرص المشرّع على ضمان كفاءة القائمين على هذا النشاط والحد من الممارسات العشوائية.

مدة الترخيص وآليات التطبيق

حدد القانون مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع وضع حد أقصى لرسوم استخراجه لا يتجاوز 2000 جنيه، كما ألزم الشركات العاملة في هذا المجال بالالتزام بالتعريفة الرسمية التي تقرها الجهات المختصة، منعًا لأي تجاوزات في تحصيل الرسوم.

وفي خطوة لدعم الموارد المحلية، نصّ القانون على تخصيص 70% من حصيلة رسوم الانتظار لصالح المحافظات وأجهزة المدن، بما يعزز من قدراتها المالية ويخدم خطط التنمية.

عقوبات حاسمة لضبط المخالفات

ولضمان الالتزام بتطبيق القانون، تم إقرار حزمة من العقوبات الرادعة، أبرزها:

  • الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه لمن يمارس النشاط دون ترخيص
  • تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه في حال تحصيل مبالغ تزيد عن التعريفة المحددة
  • سحب أو إلغاء الترخيص عند ارتكاب مخالفات

خطوة نحو إنهاء الفوضى

يمثل هذا القانون نقلة نوعية في التعامل مع ظاهرة السايس، التي طالما أثارت استياء المواطنين بسبب غياب الرقابة. ومع تطبيق هذه الضوابط، يُتوقع أن تشهد الشوارع مزيدًا من التنظيم، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمة حضارية وحماية حقوق المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: قفزة في وتيرة العمليات الإرهابية بوسط إفريقيا خلال مارس 2026

جانب من الحفل

وزير الأوقاف يشهد ختام المسابقة الوطنيةلحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالفلبين

الديون

3 كلمات تغفر ذنبك وتسد دينك وتوسع رزقك.. رددههم يغنيك الله من فضله

بالصور

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد