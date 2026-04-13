القابضة للمياه: غرفة عمليات مستمرة والعمل بنظام الورديات خلال شم النسيم

أكد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتظام العمل بكافة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار المهندس مصطفى الشيمى، إلى استمرار العمل بنظام الورديات بجميع مواقع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لضمان استمرارية واستدامة الخدمة للمواطنين خلال فترة العطلات وأعياد الإخوة الأقباط وشم النسيم.

وأوضح أن الشركة القابضة رفعت درجة الاستعداد القصوى، مع تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة، والتأكيد على التنسيق الكامل بين إدارات الطوارئ والأزمات بالشركات التابعة وغرف الطوارئ المركزية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي بلاغات أو حالات طارئة.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة للشكاوى الواردة من المواطنين، خاصة ما يتعلق بطفوحات الصرف الصحي بالشوارع أو جودة المياه، مع سرعة الاستجابة الفورية والتعامل معها بكفاءة، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على استقرار الخدمة.

وأشار إلى أن الشركة تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (125) على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى رقم (175) لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، مؤكدًا جاهزية فرق العمل للتعامل الفوري مع أي طارئ.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة على تأمين تقديم الخدمات خلال فترات الإجازات، وضمان تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة واستقرار في جميع المحافظات.