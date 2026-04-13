القابضة للمياه تدعو عملاء الأنشطة غير المنزلية لتحديث بياناتهم لضمان استدامة الخدمات

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عملاءها أصحاب الأنشطة غير المنزلية إلى سرعة تحديث بياناتهم المسجلة لدى الشركات التابعة، في إطار حرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان دقة البيانات.

وأوضحت الشركة القابضة أن تحديث البيانات يشمل الأنشطة غير المنزلية (السياحية والتجارية والصناعية) من خلال تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

وطالبت الشركة القابضة عملاءها ضرورة التوجه إلى أقرب فرع لخدمة العملاء أو مركز إيرادات تابع للشركات، لإتمام إجراءات تحديث البيانات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتيسير التعامل مع العملاء بكافة المحافظات.

وأكدت الشركة أن تحديث البيانات يساهم في تعزيز دقة الفواتير وسرعة تقديم الخدمات والتواصل الفعال مع العملاء، داعية الجميع إلى سرعة الاستجابة لضمان الاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة.